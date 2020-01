Saksamaa relvajõud maadlevad paremäärmuslusega

Esimesena teatas uurimisest ajaleht Welt am Sonntag. Sõjaväeluure (MAD) ülem kinnitas lehele, et möödunud aastal registreeriti relvajõududes 360 arvatavat paremäärmusluse juhtumit.

«Probleem Bundeswehris on selles, et kes iganes juhib tähelepanu paremäärmuslusele, seda nähakse noa selga lööjana, kes rikub brigaadi moraali,» ütles raamatu «Äärmuslik Julgeolek» autor Caroline Walter DW-le.

Eriti palju äärmuslusega seotud juhtumeid tuli välja Saksamaa erioperatsioonide üksuses KSK. Grammi sõnul uuritakse KSKs hetkel 20 arvatavat paremäärmusluse juhtumit, mis tähendab, et üksuse suurust arvestades esines seal äärmuslust ülejäänud Bundeswehriga võrreldes viis korda rohkem. KSK-l on liikmeid umbes 1300.

MAD sattus tugeva kriitika alla pärast Saksamaa relvajõudude liikme Franco A. juhtumit. Tegu on 2017. aastal kinni peetud endise Saksamaa relvajõudude võitlejaga, kes terrorikuritegude eest kohtu alla saadeti. Väidetavalt elas ta topeltelu ja väitis end olevat Süüria põgenik, et korda saata terrorirünnakuid, mille korraldamises süüdistataks islamiäärmuslasi.

Juhtumi järel uuris MADi tegevust ka Saksamaa parlamendi komisjon, mille ülesandeks on luureasutuste järelevalve teostamine. Grammi sõnul oli see juhtum äratuskellaks, et MADi tuleb oluliselt efektiivsemaks muuta.

Saksa kaitseministeeriumi pressiesindaja Arne Collatz ütles eile ajakirjanikele, et sõjaväeluure on välja töötanud meetodid arvatavatest äärmuslastest teatamiseks ja tugevdanud ka taustakontrolli.

Samas ütles Saksamaa roheliste liige ja Liidupäeva kaitsekomiteesse kuuluv Tobias Lindner DW-le, et relvajõududes on ekstremismist möödavaatamine sedavõrd levinud, et muutuse toomiseks on vaja süsteemseid ümberkorraldusi.