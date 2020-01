Millistes riikides on Wuhani koroonaviirust leitud?

Järgnevalt vaatame kohti, kuhu viirus 2019-nCoV kinnitatud andmeil levinud on.

Aasia ja Vaikse ookeani piirkond

Hiina

Teisipäeva seisuga on Hiinas viirusesse nakatunuid üle 4000. Enamik sai haiguse kas Wuhanis või selle ümber.

Ka enamik 106 surnust on pärit sellest piirkonnast, kuid ametnikud on kinnitanud mitu surmajuhtumit mujalgi, kaasa arvatud pealinnas Pekingis.

Mandri-Hiina turistide seas populaarne hasartmängukeskus Macau on leidnud seitse nakatunut.

Hongkongis on viirus tuvastatud kaheksal inimesel. Neist kuus sisenesid erihalduspiirkonda äsjavalminud kiirrongiterminali kaudu, mis ühendab erihalduspiirkonda Mandri-Hiinaga.

Teisipäeval teatas piirkonna juht, et Hongkong paneb reedel seisma kogu Mandri-Hiinast tuleva raudteeliikluse.

Austraalia

Austraalias on seni kinnitatud viis nakatumisjuhtu. Kõik nad saabusid riiki Wuhanist. Patsiente ravitakse Sydney ja Melbourne'i haiglates.

Kambodža

Kambodža tervishoiuministeerium teatas riigi esimesest nakatumisjuhust esmaspäeval. Patsient on 60-aastane mees, kes tuli riiki Wuhanist. Haiglas isolatsioonis mehe seisund on nüüd stabiilne.

Jaapan

Malaisia

Malaisia kinnitas oma neljanda nakatumise pühapäeval. Kõik on hiinlased, kes tulid Wuhanist Singapuri kaudu riiki puhkama.

Nepal

Singapur

Singapur on seni leidnud seitse uude viirusese nakatunut. Kõik nad olid tulnud Wuhanist.

Lõuna-Korea

Lõuna-Korea meedia teatas esmaspäeval, et riigi haiguste kontrolli keskus leidis neljanda nakatunu. Kolm meest ja üks naine olid kõik tulnud riiki Wuhanist.

Sri Lanka

Sri Lanka kinnitas esimese nakatunu leidmise esmaspäeval. Patsient, 43-aastane hiinlanna, tuli riiki eelmisel nädalal turistina Hubei provintsist, mille pealinn on Wuhan.

Ta on haiglas ravil, ütles nakkushaiguste haigla pressiesindaja.

Taiwan

Taiwan on seni tuvastanud seitse nakatunut. Neist viimased olid kaks 70. eluaastates hiinlannat, kes tulid 22. jaanuaril riiki reisigrupis.

Tai

Tai teatas teisipäeval, et tema on leidnud 14 nakatunut. Rohkem nakatunuid on vaid Hiinas.