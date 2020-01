Hiina nõuab Taani väljaandelt pilapildi pärast vabandamist

Pilt avaldati Jyllands-Postenis esmaspäeval. Peatoimetaja Jacob Nybroe ütles, et nende eesmärk ei ole koroonaviiruse üle nalja heita. Nybroe teatel ei plaani leht kelleltki vabandust paluda.

«Me ei palu vabandust selliste asjade eest, mida me ei pea valeks,» sõnas Nybroe. «Meie mõte ei ole pilgata ning meie arust seda see joonistus ka ei tee. Minu arust on siin kaks kultuuriliselt erinevat arvamust.»