Trumpi Lähis-Ida rahuplaan seadis osalised kõrgendatud valmisolekusse

«Siseministrina tahaksin teile öelda, et oleme alustanud annekteerimise ettevalmistamist, me seame pabereid korda,» ütles Deri.

Teiselt poolt teatasid Palestiina rivaalitsevad poliitilised jõud Hamas ja Fatah, et kohtuvad täna Läänekaldal Ram Allah's, et seista vastu Trumpi rahuplaanile.

Hamasi ametnik Nasser al-Din al-Shaar kinnitas, et osaleb kokkusaamisel, kuhu on kutsutud kõik Palestiina liikumised.

Trumpi sõnul on rahuplaanil võimalus edukas olla ja see toob kasu palestiinlastele, kes väidetavalt sellega lõpuks ka lepivad.

«See on neile väga hea, see on neile isegi ülemäära hea,» ütles Trump eile. «Ma arvan, et me saame lõpuks palestiinlaste poolehoiu.»