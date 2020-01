Suurbritannia osales viimast korda EL-i liikmena ühenduse ministrite kohtumisel

«See on ajalooline nädal Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu jaoks,» ütles Pincher Brüsselis ajakirjanikele pärast muidu mittetähelepanuväärset ministrite kohtumist.

Pincher rõhutas, et Suurbritannia lahkub küll EL-i institutsioonidest, kuid soovib jääda Euroopaga sõbraks.

Prantsusmaa Euroopa-asjade minister Amelie de Montchalin märkis omakorda: «Me kaotame partneri, me kaotame liikme ja mul on ka tunne, et ÜK kaotab palju toetust paljudel läbirääkimistel, mida ÜK teatel alustatakse lähinädalatel.»