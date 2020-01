Pentagon: Iraani raketilöögis vigastatud sõdurite hulk kasvas 50-ni

Varem olid relvajõud teatanud, et 8. jaanuari raketirünnakus Iraagi põhjaosas asuvale Al-Asadi sõjaväebaasile sai kannatada 34 sõjaväelast.

President Donald Trump ütles esialgu, et keegi ameeriklastest rakettide läbi kannatada ei saanud. Demokraadid süüdistasid teda hiljem vigastuste alatähtsustamises.

Campbell märkis, et 31 vigastatule viiekümnest osutati abi Iraagis ning nad on naasnud teenistusse. Kaheksateist toimetati hinnangu andmiseks Saksamaale ning üks Kuveiti. Viimane neist on samuti tagasi teenistuses.