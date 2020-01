Pompeo püüab Londoniga suhteid siluda

Peaminister Boris Johnson on kuulutanud uue suure kaubandusleppe võimalikkust Ühendriikidega, mis täidaks augu, mille jätab Euroopa Liidust lahkumine.

Pompeo kohtumine välisminister Dominic Raabi ja Johnsoniga võib kujuneda aga pelgaks kahe riigi suhete lappimiseks.

USA välisminister on andnud endast parima veenmaks Johnsonit, et Hiina telekomihiid Huawei on julgeolekuoht ega tohiks osaleda 5G võrkude arendamisel.

Ühendkuningriik otsustas teisipäeval lubada Huaweile siiski piiratud, ent olulist rolli võrguehitusel.

«Ühendriigid on ÜK otsuses pettunud,» ütles Washingtoni kõrge ametnik hiljem.

Johnson nõuab Washingtonilt seevastu ühe USA diplomaadi abikaasa väljaandmist, kes varjub diplomaatilise puutumatuse taha, et vältida kohtumõistmist seoses teismelise surmaga liiklusõnnetuses.

USA lükkas Anne Sacoolase väljaandmistaotluse läinud nädalal tagasi.

«Me tunneme, et see on õigluse eitamine,» ütles Raab vastuseks. «ÜK oleks käitunud teisiti, kui see olnuks ÜK diplomaat USA-s.»

Sellele lisanduvad veel tülid Iraani ümber ja USA prokuröride kaebus, et prints Andrew ei tee seksuaalkuritegudes süüdistatud ärimehe Jeffrey Epsteini juurdluse osas vähimatki koostööd.

Johnson võis tulevikust aimu saada Huawei-otsusele järgnenud telefonikõnes president Donald Trumpiga.

«Johnson rõhutas, kui oluline on, et sarnaselt mõtlevad riigid töötaksid koos turu mitmekesistamise ja väikese hulga firmade domineerimise murdmise nimel,» teatas Downing Street.

Ühendkuningriik piiras Huawei osaluse 5G võrgus kolmandikule ja keelas selle ligipääsu tundlikumale taristule.

Johnsoni otsus paneb tema sõprussuhted kapriisse Valge Maja pealikuga siiski proovile.

Trump on olnud nii Johnsoni kui Brexiti suur fänn. Ta on lubanud sõlmida ka kaubandusleppe Suurbritanniaga, võimalik et juba aasta lõpuks.

Kaubanduskõnelused saavad ametlikult alata alles pärast Brexitit reedel.

Kõikehõlmav kaubanduslepe vajaks kongressi heakskiitu ja seda pole oodata, kui suurem osa Ameerika tähelepanust on pööratud eelseisvatele presidendivalimistele.