Eksperdid: Trumpi Lähis-Ida rahuplaan on tulutu kampaaniaprojekt

Kuigi USA president Donald Trump kuulutas, et tema kavale toomaks rahu Iisraelisse ja Palestiinasse on olemas kindel tugi, leiab enamik eksperte, et selge Iisraeli soosimine ning Palestiina riigi rajamiseks seatud karmid tingimused on selle määranud juba ette hukule. Euroopa riigid ja ÜRO on esialgu öelnud, et uurivad ettepanekut, kuid jäävad igal juhul kindlaks kahe riigi lahendusel, suurem osa moslemimaid on plaani nimetanud aga palestiinlaste reetmiseks.