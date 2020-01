Somaalia on valmis vastuvõtma al-Holis olevaid soomlasi

Al-Holi laagris on kaks Soome naist, kellel on Somaalia juured. Kumbki naine kannab hoolt kahe lapse eest, mistõttu oleks Somaaliasse minemas kuus Soome kodanikku. Võimalikest topeltkodakondsetest infot ei ole.

Rootsi raadio sõnul on Somaalia president Mohamed Abdullahi Mohamed andnud loa laagris olevate naiste ja laste vastuvõtmiseks. «Somaalia president on otsustanud, et kui keegi ei taha ja eurooplased neid tagasi ei võta, siis naised ja lapsed võidakse tuua Somaaliasse,» sõnas Somaalia suursaadik Euroopa Liidus Ali Said Fagi Rootsi raadiole.