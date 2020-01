Lennufirmad tühistavad viiruse tõttu lende Hiinasse

Teated lendude tühistamisest tulid paar tundi pärast seda, kui riigid hakkasid Wuhani linnast oma kodanikke evakueerima. Umbes 11 miljoni elanikuga epideemia epitsentriks olev linn on sisuliselt karantiini pandud.

Ka Hiina ise ärgitas teisipäeval oma kodanikke välismaareisidest hoiduma, et haiguse levikut piirata. Seni on haigestumistest teatatud vähemalt 15 riigis.

«Me palume klientidelt ebamugavuste eest andeks, aga meie klientide ja töötajate ohutus on meie prioriteet,» teatas firma.

Hiljem teatas Indoneesia lennufirma Lion Air Group, mis on lennupargi poolest Kagu-Aasia suurim, et peatab Hiina-lennud alates laupäevast tähtajatult.

Paapua Uus-Guinea läks veelgi kaugemale ning teatas kolmapäeval, et ei luba kedagi Aasiast riiki sisse.

Wuhani linna on lõksu jäänud tuhandeid välismaalaseid. Riigid on üritanud oma kodanikke sealt turvaliselt evakueerida, kuid nad on silmitsi suurte logistiliste, meditsiiniliste ja bürokraatlike tõketega.