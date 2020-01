Soomlaste kasvav võlakoorem pani valitsuse tegutsema

Soomes on üha suuremaks probleemiks inimeste maksuhäired ja võlgade kiire kasv. Majapidamiste võlad on kasvanud suuremaks kui kunagi varem - laenu antakse üha rohkem, sest riigis tegutseb järjest rohkem kiirlaenupakkujaid. Maksuhäireid on kõige enam just noortel.