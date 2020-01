Süüria armee võttis Idlibis kontrolli alla 27 asustatud punkti

«Valitsusväed vabastasid mitmeid piirkondi Idlibis võttes kontrolli alla 27 asustatud punkti, kus tehakse kõik, et inimesed saaksid naasta normaalse elu juurde,» täpsustas kindralmajor.

Umbes kolme miljoni elanikuga Idlibi provintsis on ülekaalus endise Süüria Al-Qaeda haru dižihadistid, kuid oma viimase kantsi pärast peavad lahinguid ka opositsioonivõitlejad.

Linn asub Damaskuse-Aleppo maanteel ja seetõttu on valitsuse sellele ammu hammast ihunud. Süüria režiimil on maanteed M5 hädasti vaja, et üheksa aastat kestnud sõjast laastatud majandusele elu sisse puhuda.