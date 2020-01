Itaalias pandi ristluslaev koroonaviiruse tõttu karantiini, Venemaa sulgeb piiri Hiinaga

Venemaa peaminister Mihhail Mišustin teatas täna valitsuse istungil korraldusest rakendada meetmeid piiri sulgemiseks Kaug-Idas, vahendasid Vene uudisteagentuurid.

«Täna allkirjastati vastav korraldus. See on töösse antud. Me teavitame täna kõiki piiri sulgemise meetmetest Kaug-Ida piirkonnas ja muudest meetmetest, mida valitsus rakendas,» ütles peaminister.

«Peame tegema kõik, et oma inimesi kaitsta,» lisas ta.

Vene välisministeerium teatas, et peatab Kaug-Idas ja Lääne-Venemaal piiri ületamiseks kasutatavate e-viisade väljastamise Hiina kodanikele.

Ministeerium soovitab ka venelastel mitte Hiina sõita, ja nendel, kes seal juba on, Vene saatkonnaga ühendust võtta.

Venemaal ei ole veel ühtki kinnitatud uue viiruse juhtumit, kuid valitsus on moodustanud töörühma ülesandega takistada selle võimalikku levikut.

Lõksus 7000 inimest

Itaalia ristluslaevale jäi täna aga lõksu üle 6000 turisti, keda ei lubata maale kahe hiinlasest reisija koroonaviiruse kahtluse tõttu.

Civitavecchia sadamas seisvale ettevõttele Costa Crociere kuuluvale Costa Smeraldale saabus kolm arsti palavikus 54-aastast hiinlannat ravima ning tema ja ta abikaasa proovid saadeti analüüsimiseks laborisse.

Costa Crociere kinnitas, et laev, mille pardal on koos meeskonnaga 7000 inimest, on karantiinis.

Costa Smeralda on maailma viies suurim ristluslaev ja see saabus Itaalia sadamasse Mallorcalt.

«Loomulikult oleme natukene mures,» ütles anonüümseks jäänud reisija uudisteagentuurile ANSA. «Keegi peale arstide ei pääse laevalt maale. See reis ähvardab lõppeda kui õudusunenägu.»

170 ohvrit ja 7711 nakatunut