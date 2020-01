Vigastatu pähe kraavist päästetud kakk osutus hoopis lendamiseks liiga paksuks

Varjupaiga kinnitusel pandi kakk rangele dieedile, et ta jõuaks tolle hetke 245-grammiselt kehakaalult tagasi normaalkaalu. Nüüdseks on pontsakas kivikakk juba tagasi vabas looduses.

Stonham Aspalis asuva varjupaiga teatel kaalus kakk nende juurde jõudes ligi kolmandiku võrra rohkem, kui terve suurekasvuline emaslind nagu tema oleks pidanud. Seejuures on nende hinnangul väga ebatavaline, et metslind muutub oma loomulikus keskkonnas ülekaaluliseks.

«Paik, kust ta leiti, on väga viljakas maa ning see talv on olnud pehme ja ümberringi on palju süüa – erinevaid hiiri,» selgitas kulle treeniv Rufus Samkin. «Me arvame, et ta lihtsalt on väga edukalt süüa hankinud ja muutunud aplaks.»