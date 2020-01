Tegemist on vaid ühe näitega õõvastavatest detailidest, mis on Weinsteini kohtuprotsessil päevavalgele tulnud. Kokku süüdistab produtsenti seksuaalses ahistamises rohkem kui 90 naist.

«Ma püüdsin ta enda pealt ära saada. Ma lõin teda käte ja jalgadega. Aga Weinstein hoidis mind kinni. Ta tuli mu peale ja vägistas mu,» rääkis Sciorra. «Ma ütlesin «Ei, ei», aga ma ei suutnud muud teha. Mu keha andis alla. See oli nii vastik, et mu keha hakkas ebatavalisel viisil värisema. See oli justkui haigushoog.»

Sciorra juhtum on väidetavalt üks kümnetest samalaadsetest. Rohkem kui 90 naist väidavad, et produtsent Weinstein on neid ahistanud, aga paljud neist seksuaalrünnakutest on võimude silmis aegunud.