Brexit lööb EL-i eelarvesse 12 miljardi euro suuruse augu

Põllumajandustoetused on surve all

Euroopa Komisjoni hinnangute järgi oleks brittide netopanus eelarvesse aastas 12 miljardit eurot. See tähendab, et järgmises seitsmeaastases MFF-is jääb blokil saamata 84 miljardit eurot.

See lubaks Euroopal liigutada raha «kaasaegsematesse» valdkondadesse nagu rohetehnoloogiad, migratsioon ning kaitse.

Kuid suur osa sellest on EL-i pealinnades väga tundlik teema ning Michel on käinud üle Euroopa kõnelusi pidamas, kuid seni läbimurret pole tulnud.

«Võisime loota, et Brexit annab süsteemile šoki, kuid arvan, et läheme edasi nii nagu enne,» arvab Nicolas-Jean Brehon Robert Schumani sihtasutusest.

«See on ilmselgelt sümboolne lävend. See on ka poliitiline lävend, mida nõudsid Saksamaa ja britid,» lisas Brehon. Tema sõnul läks vähemalt selles vallas Brexit Berliinile maksma liitlase.