Soome valitsuses hõõguvad erimeelsused

Väljaande Maaseudun Tulevaisuus andmetel soovivad roheliste parlamendisaadikud metsaseaduse ülevaatamist, kuid Keskerakond on selle idee vastu. Roheliste Satu Hassi ja Jenni Pitko hinnangul ei kaitse praegune metsaseadus Soome looduse mitmekülgsust, vaid seab selle hoopis ohtu.

Keskerakonna aseesimees ja parlamendisaadik Petri Honkonen ei näe mõtet metsaseaduse üle arutama hakata, sest see on vaid viis aastat vana ning töötab hästi. Honkonen rõhutab, et metsaseaduse ülevaatamine pole ka valitsusprogrammis.