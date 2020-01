Inimtühjad tänavad: koroonaviirus on muutnud Wuhani kummituslinnaks

Tellijale

21-aastane Ameerika Ühendriikides sündinud üliõpilane Nicholas Schneider on juba nädal aega püüdnud leida viisi, kuidas pääseda 11 miljoni elanikuga Kesk-Hiina linnast, kust üha kiiremini leviva ja uusi ohvreid nõudeva koroonaviiruse puhang alguse sai.

Muidu tihedalt rahvast täis linnatänavatel valitseb halvaendeline rahu. «See on nagu kummituslinn, näha pole peaaegu üldse inimesi või autosid. See on kummaline tunne. Mul on tunne, nagu oleksin apokalüpsise keskel,» jutustas Reutersile Wuhani Ülikoolis geodeesiat õppiv Schneider.

Hiina ametivõimud lõikasid suurema osa ühendusteid Wuhaniga ära 23. jaanuaril, et tõkestada viiruse levikut, mis nüüdseks on nõudnud Hiinas juba 170 inimese elu ning haigestunud on varsti juba 8000 inimest.

USA ja Saksamaa topeltkodakondsusega Schneider plaanis samuti enne linna sulgemist tormata rongile ja minema sõita, kuid vanemad soovitasid noormehel esialgu paigale jääda. «Nad ütlesid, et rongijaam pole viiruse levimise ajal koht, kus viibida,» selgitas noormees. «Nii et ma otsustasin jääda ning see oli esimene kord, kui mul tekkis hirm, sest ma ei teadnud, mida teha.»

Kui Schneideril on siiski lootust peagi Hiinast pääseda ning oma kodanikke evakueerivad mitmed rikkamad riigid, siis tuhandete Wuhanis lõksus olevate aafriklaste seis on keerulisem – nende haiguskoldest välja aitamisega ei tegele ükski riik.