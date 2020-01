Soome algkooli laste vanemad ähvardavad koolistreigiga

Vanemad rääkisid rootsikeelsele Yle-le anonüümselt, kuna tegemist on tundliku teemaga, ka kooli nime ei mainitud. Vanemate sõnul on koolis juba aastaid probleeme tapmisähvarduste, löömiste ja vaimse vägivallaga.

Üks lapsevanem rääkis Helsingin Sanomatele, et tema arvates tekitab probleeme poiss, kes ründab raevupuhangute ajal ükskõik keda. Probleemne õpilane on väljaande andmetel suunanud oma vägivalla ühe noorema õpilase pihta.

Kiusatava tüdruku vanemad rääkisid, et probleemne õpilane oli lubanud kümme eurot igaühele, kes julgeb lüüa nende tütart näkku, soovitavalt nii, et «veri lendab». Osa vägivallajuhtumeid on ka filmitud ja neid jagatud Whatsapp-is.