Soomes plaanivad lapsevanemad koolistreiki

Vanemad rääkisid kogemustest rootsikeelsele Yle-le anonüümselt, kuna teema on tundlik. Ka kooli nime ei ole mainitud. Yle poolt intervjueeritud vanemate sõnul on koolis juba aastaid probleeme tapmisähvarduste, löömiste ja vaimse vägivallaga.

Üks selle kooli õpilaste vanematest rääkis Helsingin Sanomatele, et tema arvates on probleemid põhjustatud vaid ühe poisi poolt, kes «ründab jätkuvate raevupuhangute ajal ükskõik keda.» Probleemne õpilane on väljaande andmetel suunanud oma vägivalla just ühe noorema algkooli õpilase suunas.