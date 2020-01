Kurdi minister: soome ISISe võitlejate kohus peaks toimuma Süürias

Omari sõnul ei saa kurdi valitsus laagri haldamisega üksi hakkama. «Al-Holi laagri olukord on väga halb. Võiks öelda, et ISIS on viinud oma pealinna sinna. Al-Hol on tiksuv ajapomm.»

Omar soovib Euroopa Liidu riikidelt ja Soomelt abi ning kurdi valitsus sooviks viia radikaalsemad isikud al-Holi laagrist ära. Laagris olevatele lastele soovitakse luua koole ning hoida ära nende radikaliseerumine. «Kui lapsed kasvavad al-Holis, tulevad neist hullemad terroristid kui nende vanemad.»

Kõige tähtsam on Omari sõnul see, et kohut peetaks Süürias ning Omar pakkus välisminister Haavistole välja teha koostööd. «Oleks mõistlik korraldada protsessid Kagu-Süürias. Meil on tõendid ja ka tunnistajad seal olemas.» Haavisto ei soovinud kommenteerida Omariga peetud vestlust.

Omar ei kommenteerinud seda, kas Soome välisministeeriumiga lepiti midagi uut kokku soomlastest naiste ja laste Soome tagasi toomises. «Soome seisukohast on hea see, et soomlastest ISIS-e liikmeid on võrreldes teiste riikidega vähe.»