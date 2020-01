Belgias esitati politseinikule süüdistus migrandist lapse tapmises

2018. aasta mais tulistas Belgia politseinik väidetavalt kogemata kaheaastast Mawda Shawrit pähe, kes suri sündmuskohal. The Guardiani andmetel üritasid ametnikud lapsele sündmuskohal abi anda ja haiglasse teda koheselt ei viidud. Vanemaid ei lubatud kiirabiautosse ning lapse surmast teatati neid mõned tunnid hiljem.

Politseiniku sõnutsi tulistas ta ühe korra, et peatada võimalikku inimsmugeldajate kaubikut. Ta sihtis eesmist rehvi, kuid politseiauto ootamatu manöövri tõttu läks kuul mööda, läbis kaubiku ja tabas kurdi rahvusest tüdrukut pähe.

Kõnealune politseinik viibib vabaduses, kuid väidetav inimsmugeldaja ja kaubiku juht on vahi all. Neid süüdistatakse «liikluse pahatahtlikus takistamises raskendavatel asjaoludel», samuti «relvastatud mässus», sealjuures relvana on määratletud kaubikut, mis tabas politseiautot.