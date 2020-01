Indoneesias pandi koroonaviiruse tõttu karantiini 40 000 töötajaga tehas

Hallipäine kaitsemaski kandev mees lamab surnult kõnniteel, tema juurde saabuvad kaitseülikondades meedikud. See on pilt, mis äärmuslikul viisil kirjeldab uue koroonaviiruse epitsentriks olevas Wuhani linnas valitsevat kriisi.

Tavaolukorras oleks 11 miljoni elanikuga Wuhani tänavad rahvast täis. Nüüd, mil linnast alguse saanud koroonaviirus on levinud üle kogu riigi ja veel 18 riiki mujal maailmas, on linn muutunud kummituslikuks.

Kuigi surnult kõnniteel lamavast mehest pildi teinud uudisteagentuuri AFP ajakirjanik ei tea, kas mees suri just koroonaviiruse tõttu, kuid möödakäijate ja meditsiinitöötajate reaktsioon ilmestab linnas valitsevat hirmu. Üksikud möödujad kõndisid mehest mööda suure ringiga ja meedikud kandsid kaitseülikonda.

Lähedal viibinud naine usub, et mees suri viiruse tagajärjel. «See on kohutav,» ütles ta AFP-le. «Neil päevil on surnud paljud.»

Tehases karantiin

Indoneesias pandi karantiini hiiglasuur Hiina ettevõttele kuuluv PT Indonesia Morowali Industrial Park tehasekompleks, kus töötab rohkem kui 40 000 inimest.

Tehases töötab ligikaudu 5000 hiinlast, osa neist on pärit uue koroonaviiruse epitsentriks olevast Wuhani linnast.

Tehasehoones viiakse parasjagu läbi ulatuslikku tervisekontrolli. Praegu pole tehases koroonaviirust tuvastatud, aga tehasesse sisenemine ja sealt väljumine on haiguspuhangu kartuses ajutiselt keelatud.

Rahvusvaheline terviseoht

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas eile, et määratles Hiina koroonaviiruse haiguspuhangu rahvusvaheliseks terviseohuks. See otsus langetati eelkõige eesmärgiga aidata vaesemaid riike, et vältida haiguse levikut sinna, kus selle leviku piiramine oleks kehva tervishoiusüsteemi tõttu eriti keeruline.

Varem on WHO rahvusvahelise hädaolukorra välja kuulutanud näiteks Ebola tõttu aastatel 2014 ja 2019, Zika viiruse tõttu 2016. aastal ja seagripi tõttu aastal 2009.

Uusi nakatumisi on Hubeis ööpäevaga tuvastatud üle 1220 ja kogu riigis kokku 1982.

Hongkongis ilmuva ajalehe South China Morning Post andmetel on Hiinas viirusesse nakatunud vähemalt 9350 inimest.

Lisaks Hiinale on 98 haigusjuhtumit avastatud mujal maailmas, kokku 18 riigis. Nende hulgas on Soome, kus nakatumiskahtlus on 24 inimesel ja Saksamaa, kus nakatunud on viis inimest. Väljaspool Hiinat ei ole keegi haiguse tagajärjel surnud.

Evakuatsioon

Hubei provintsis asuvast Wuhanist 31. detsembril leitud uus koroonaviirus 2019-nCoV levib jätkuvalt nii kodu- kui välismaal ning mitu riiki on oma kodanikud Hiinast evakueerinud.

Austraalia, Suurbritannia, Lõuna-Korea, Singapur ja Uus-Meremaa kavatsevad kõik Wuhanist evakueeritud inimesed kaheks nädalaks karantiini panna.

USA ja Jaapan soovitavad oma kodanikel Hiinasse mitte reisida. Mitmed riigid on peatanud viisade väljastamise hiinlastele, Mongoolia keelab Hiinast autodega riiki sisenemise.