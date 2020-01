Koroonaviirus jõudis Venemaale

Venemaa asepeaminister Tatjana Golikova teatas täna, et kahel Venemaal viibival hiinlasel on avastatud uus koroonaviirus ning nad on paigutatud isolatsiooni.

Ühtlasi teatas Golikova, et Venemaa kodanikud evakueeritakse uue koroonaviiruse epitsentrist ning tuuakse tagasi kodumaale. Wuhani linnas on teadaolevalt 300 ja ülejäänud Hubei provintsis 341 venelast. 2665 venelast viibib puhkusel Hainani saarel ja nemad tuuakse tagasi Venemaale 4. veebruaril.

Koroonaviirusesse nakatunute arv on ületanud 2003. aastal maailma räsinud SARS-i viirusesse nakatunute arvu. SARS-i nakatunuid oli 8100, uude koroonaviirusesse on nakatunud vähemalt 9962 inimest. SARS nõudis 774 inimese elu.

Piiride sulgemine ei pruugi aidata

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas reedel, et piiride sulgemine võib ohtliku koroonaviiruse leviku tõkestamisel ebatõhus olla ning selle levikut hoopis kiirendada.

«See võib olla loogiline samm, öelda, et vaadake, me näeme väljaspoolt ohtu, sulgegem end,» ütles ta. «Aga me teame teiste stsenaariumite pealt, näiteks ebola või teised juhtumid, kus inimesed tahavad reisida, et kui ametlikud rajad pole avatud, leitakse mitteametlikud.»