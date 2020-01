Trumpi tagandamisprotsess võib lõppeda juba täna

Tennessee senaator Lamar Alexander ütles, et ei hääleta poolt, kui täna kaalutakse uute tunnistajate kutsumist Trumpi tagandamisprotsessile.

Uute tunnistajate kutsumiseks on vaja nelja vabariiklase häält ning Alexanderit peeti üheks neist vähestest vabariiklastest, kes võiks tunnistajate kutsumist toetada.

Maine'i senaator Susan Collins ütles, et ta toetab tunnistajate kutsumist, ning Utah' senaator Mitt Romney andis teada, et ta «suure tõenäosusega» toetab sellist sammu. Alaska vabariiklasest senaator Lisa Murkowski ütles, et annab oma otsusest teada täna hommikul.