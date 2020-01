AJALOOLINE PÄEV ⟩ Esimest korda astub riik Euroopa Liidust välja

Tellijale

«Meie ülesanne valitsusena, minu ülesanne, on ühendada seda riiki ja viia meid edasi,» ütles Suurbritannia peaminister Boris Johnson. «See ei ole lõpp, vaid algus. See on hetk, kui tõuseb uus koit ja eesriie tõuseb uueks vaatuseks.»