Pentagon: Iraani hiljutises raketilöögis Iraagi baasile sai viga 64 ameeriklast

USA president Donald Trump ütles vahetult pärast 8. jaanuari rünnakut, et viga ei saanud mitte ükski ameeriklane. Hiljem tunnistas ta, et sai küll, kuid ta pisendas vigastuste tõsidust.

USA sõduritel on diagnoositud kerge traumaatiline ajukahjustus, ütles kolonelleitnant Thomas Campbell neljapäeval.

Kolmapäeval teatas Pentagon, et raketirünnakus Ain al-Asadi sõjaväebaasile sai vigastada 50 sõdurit. Nüüd teatati, et vigastatuid oli 14 võrra rohkem.

Pentagoni teatel on diagnoosi saanutest 39 teenistusse naasnud. Teised on saadetud kas tagasi Ühendriikidesse, ootavad naasmist või on ravil.