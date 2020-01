Linn, mis kunagi oli Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiimi vastase ülestõusu süda, on tänaseks muutunud kõhedusttekitavaks kummituslinnaks, kus igal majal on näha üheksa aastat kestnud sõja jäljed.

Tellijale

Nüüd, pärast seitset aastat ja võimsat pealetungi, vallutasid al-Assadi väed linna kolmapäeval mässulistelt ja nende liitlastelt taas endale. Tegemist on viimase suurema linnaga, mille valitsusväed mässulistelt tagasi on vallutanud.

President al-Assadi režiimi edu tuli aga karmi hinnaga. Veel neli kuud tagasi elas Maaret al-Numanis 150 000 inimest. Täna on linn täis mahatõmmatud või purustatud maju, kus seinad on täis kuuliauke. Ainsad räsitud linnatänavatel liikuvad inimesed on sõdurid. Kõik tsiviilelanikud on linnast pagenud.