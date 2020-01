Moskvas ahistajast isa tapnud õed pääsesid mõrvasüüdistusest

Eelmise aasta detsembris teatas Venemaa juurdluskomitee, et soovitab esitada kahele vanemale õele, Krestinale ja Angelinale, süüdistuse mõrvas ja vandenõus. Juurdluse käigus tehti kindlaks, et õed pussitasid isa noaga ja peksid teda haamriga, tekitades talle surmavaid vigastusi.

Juurdluskomitee viitas leevendavatele asjaoludele, kuid teatas, et kaks vanemat õde olid mõrva hetkel süüdivad, ning nõudis neile 20-aastast vanglakaristust. Noorem õde Maria tulnuks saata psühhiaatrilisele ravile.

Täna teatas aga õdede advokaat, et prokuratuur otsustas kriminaalasja sulgeda.

See on Venemaa kodanikuühiskonna jaoks suur võit ning loob aktivistide sõnul pretsedendi, millest on abi ka teistel naistel.