Soome metsameestele valmistavad streigid ja kehv talv tuska

Metsamehed ootasid talve suurte raietööde lootuses, kuid kehvad ilmaolud, metsatööstuse streik ning töösulud on neid takistanud. Lisaks on probleeme tekitanud muud aspektid, näiteks kaubandussõjad, Kesk-Euroopat laastanud tormid, tselluloosi ja puidutoodete hindade langus ning tehaste tehnilised probleemid.

Jormakka tuletab meelde, et väiksematel metsaettevõtjatel ei ole vahendeid, millega majanduslikke tagasilööke pehmendada nagu suurel metsatööstusel. «Hiljemalt nüüd on mitmel ettevõtjal nagu minulgi aeg mõelda, kuidas leida oma ettevõtte ja töötajate arendamiseks õiged lahendused.»

«Metsaomanikule oleks see hea aeg teha puhastusraiet. See annaks metsameestele tööd nii, et ei tekiks hirmu metsavarude vähenemise osas.» Metsatööstuselt ootab Jormakka paremat ettevalmistumist ilmade vaheldumisele, mis nõuab senisest suuremaid puuvarusid ning painduvamat laovara haldamist

Jormakka tõdeb, et olukord on halb ka uute töötajate koolitamiseks metsatöömasinatele. «Karjäärivõimalused on hetkel väiksed, ettevõtete majanduslik reserv nõrk ning hooaegade vaheldumine on suur. Sellest hoolimata peaks võimaldama noortele tööl õppimise võimalust.»