Häkkerid avaldasid Leedu portaalides valeloo Wuhani viirusega USA sõdurist

Uudis jõudis ka häkkimise kaudu portaali kaunas.kasvyksta.lt, kus see oli üleval umbes 30 minutit, ütles veebikülge haldava firma juht Vaidas Pilauskas.

«See juhtum on erakordne. Meil on olnud selliseid (sissetungimise) katseid varemgi, kuid kõik nad ebaõnnestusid,» lisas Sirvinskas.

Laimis Bratikas sõjaväe strateegilise kommunikatsiooni osakonnast ütles, et sõjavägi on teadlik vaid neist kahest häkkimisjuhtumist. Ta rõhutas, et uudises räägitud nakatumisel puudub igasugune tõepõhi.