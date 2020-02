Osa Lapimaal puhkust veetvatest hiinlastest ei soovi kodumaale tagasi minna

Lapi politseijaoskond on sellel nädalal saanud mitmeid päringuid, millega uuritakse võimalust viisat pikendada. Päringuid on tulnud nii reisijatelt kui reisifirmadelt.

«Meile on tulnud küsimusi viisade pikendamise võimaluse kohta nii Rovanniemelt kui Ivalost,» sõnas Lapi politseijaoskonnas lubasid haldav Maarit Koivuniemi. «Asju on üritanud korda ajada nii reisijad ise kui reisifirmad oma klientide eest. Osa turiste ei sooviks naasta kodumaale praeguses olukorras.»

«Me oleme suunanud päringute esitajad otsima rohkem infot politsei kodulehelt, kus on juhendid, kuidas viisat pikendada.» Koivuniemi sõnul ei ole ühtegi ametlikku viisapikendamise taotlust Lapi politseile jäetud.

Hiinast Soome reisinud inimene vajab viisat, mille annavad Soome ametivõimud. Viisade hankimisele on karmid tingimused. Politsei võib pikendada reisijate viisasid vaid n-ö force majeure olukorras. Viisasid võidakse pikendada ka siis, kui Soome välisministeerium keelab piirkonda reisimise, kui piirkonnas on sõjaolukord, looduskatastroof või lennud tühistatakse.

«Isikul peab olema väga suur takistus, mille tõttu ta ei saa riigist lahkuda viisa kehtimise ajal. Lendude tühistamine on üks sellistest põhjustest.»

Lubasid välja andvad ametiisikud ei ole veel saanud juhiseid, kuidas praeguses olukorras tegutseda. «Ministeeriumilt ja politseivalitsuselt ei ole veel tulnud mingeid juhiseid. Me jälgime olukorda ning vaatame, kuidas asi edeneb. Kui Soome välisministeerium keelaks Hiinasse reisimise, siis sellisel juhul peaksime me Hiina turistide viisad pikendama.»

Soome välisministeerium ei ole veel Hiinasse reisimist keelanud. Ministeerium on soovitanud olla reisijatel ettevaatlik ning vältida tarbetut reisimist Hubei maakonda.

Inaris Saarisselkäl puhkav Hiina turist Hekan ütles Yle-le, et Hiina ametivõimud on pikendanud tema seltskonna puhkusereisi. «Puhkus kestab planeeritust kauem, otsus on tulnud Hiina ametivõimudelt. Liigume Soomest teise riiki ning naaseme Hiinasse alles hiljem.»