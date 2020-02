Filipiinid teatasid esimesest viirusesurmast väljaspool Hiinat

Ohver on Hiinast Wuhanist pärit hiinlane.

«See on esimene surmajuhtum väljaspool Hiinat,» ütles Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) esindaja Filipiinidel Rabindra Abeyashinghe ajakirjanikele täna.

Naine on Filipiinide esimene Hiina viirusesse nakatunu ja terveneb haiglas.

Uudis mehe surmast edastati peatselt pärast seda, kui Filipiinide võimud andsid teada, et keelavad koheselt kõikide välismaalaste saabumise Hiinast.

Hiina teatas pühapäeva hommikul, et Hubei provintsi pealinnast Wuhanist alguse saanud viirusepuhang on nõudnud 304 inimelu ning nakatunuid on üle 14 300.