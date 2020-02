Somaalia kuulutas rändtirtsude invasiooni eriolukorraks

Tsükloni Pawan kaasa toodud vihmad on põhjustanud tirtsude hoogsa paljunemise ja nende parved ohustavad riigi niigi keerulist olukorda toidurindel.

ÜRO toiduorganisatsioon (FAO) hoiatas möödunud kuul, et Ida-Aafrikas on rohkem rändtirtse kui viimaste aastakümnete jooksul. FAO andmeil ei ole selliseid parvi Somaalias ja Etioopias nähtud vastavalt 25 ja Keenias 70 aasta vältel.

Organisatsioon hoiatab, et tirtsude hulk võib suvega kasvada kuni 500 korda.

«Isegi eriti väike tirtsuparv võib süüa päevas sama palju, kui 35 000 inimest. See on eriti laastav piirkondades, kus iga gramm toitu on vajalik nälja leevendamiseks,» märgib FAO.