Itaalia lubas oma sadamas maale üle 300 migrandi

Hispaania heategevusrühmituse Proactiva Open Arms alusel on kokku 363 migranti, kes päästeti alates 27. jaanuarist viies erinevas operatsioonis. Nad on oodanud võimalust pääseda maale Euroopa sadamas sestsaadik, kui Malta nende sisenemise keelas.

"Rõõmu hetked pärast nii paljusid kannatusi. Meie laeva pardal olnud 363 inimest on saanud teada, et võivad maale minna. Retk jätkub Euroopas. Edu!" kirjutas organisatsioon Twitteris.