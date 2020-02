NATO: USA vägede toomine Ida-Euroopasse ei ole suunatud Venemaa vastu

«Tegemist on suurima USA vägede toomisega Euroopasse enam kui 25 aasta jooksul. Õppused näitavad USA jõulist panustamist NATO-sse ning Euroopa vabadusse ja julgeolekusse,» ütles Stoltenberg.

Kaitseõppused näitavad võimet toimetada kiiresti suurel hulgal vägesid Ühendriikidest Euroopasse, et kaitsta vajadusel teisi NATO liitlasi,» ütles Stoltenberg. «Venemaal on täielik õigus tunda end oma piirides turvaliselt, kuid samasugune õigus on ka meie liitlastel.»