Hongkongi arstid hakkasid koroonaviiruse tõttu streikima

Haigus on seni nõudnud vähemalt 362 ohvrit, nakatunuid on Hiinas ja välismaal üle 17 300.

Hongkongis tulid tänavatele sajad meditsiinitöötajad, kes nõuavad koroonaviiruse leviku piiramiseks piiri sulgemist Mandri-Hiinaga. Veel sajad arstid on lubanud protestiga järgmistel päevadel liituda. Hongkongis on seni registreeritud 15 uue koroonaviiruse juhtu.

Hiina aktsiaturud on viiruse tõttu vabalanguses

Hiina aktsiaturud kukkusid täna koroonapaanika tõttu kolinal, seejuures langes mitmesaja firma aktsia päevas lubatud maksimaalsed kümme protsenti.

Täna oli esimene päev pärast uusaastapuhkust, mil Mandri-Hiina investorid said koroonaviiruse puhangule reageerida, valides vastuseks müümise.

Shanghai börs kukkus 7,72 protsenti ja Shenzheni oma 8,41 protsenti. Hongkong oli aga 0,17 protsendiga plussis, pärast läinud nädala järsku langust.

Müügilaine ulatus oli märkimisväärne isegi Hiina kurikuulsalt volatiilsete turgude standardite järgi, mis viitab sügavale murele epideemia majandusmõju pärast.

Viimati tuli selline langus Hiinas ette 2015. aastal aktsiaturu mulli lõhkedes.

«Investorite paanika levis kiirelt kõikjale ja see jääb turge lühiajaliselt domineerima,» ütles First Seafront Fundi peaökonomist Yang Delong.

Üle 2600 aktsia langesid päevas lubatud maksimaalse kümme protsenti, vahendas Bloomberg.

Hiina keskpank teatas, et süstib majandusse 1,2 triljonit jüaani ehk 173 miljardit dollarit, et aidata turge stabiliseerida. Yangi sõnul on hädavajalik ja pakiline ka intressilangetus.

Analüütikute sõnul jääb volatiilsus kestma kuni on selgeid märke koroonaviiruse epideemia ohjeldamisest.