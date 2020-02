Koroonaviiruse epitsentrist evakueeriti lätlanna

Eesti välisministeeriumist öeldi eelmisel nädalal Postimehele, et haiguse epitsentriks olevas Hubei provintsis viibib teadaolevalt üks eestlane, aga ta pole Eesti võimudelt seoses haiguspuhanguga abi palunud.

«Plaan on panna inimesed väikestesse pererühmadesse, nii et ei ole täielikku läbikäimist. Seega ei peaks terve grupp sinna jääma, kui keegi tõesti haigeks jääb,» ütles tervishoiujuht Brendan Murphy.

Välisminister Marise Payne ütles, et valitsus kaalub ka teise lennuki saatmist Wuhani, et evakueerida sealt veel umbes 300 austraallast.

Kibekiirelt valminud haigla

Uus koroonaviirus on seni nõudnud vähemalt 362 ohvrit, nakatunuid on Hiinas ja välismaal üle 17 300.

Hongkongis tulid tänavatele sajad meditsiinitöötajad, kes nõuavad koroonaviiruse leviku piiramiseks piiri sulgemist Mandri-Hiinaga. Veel sajad arstid on lubanud protestiga järgmistel päevadel liituda. Hongkongis on seni registreeritud 15 uue koroonaviiruse juhtu.

Haiguse epitsentriks olevas Wuhanis aga valmis kümne päevaga koroonaviirusesse nakatunute jaoks uus haigla, ehitamisel on ka teine 1500 voodikohaga haigla. Uues haiglas, mis ehitati Wuhani südalinnast eemale, asuvad tööle rahvavabastusarmee meedikud.

Hiina peaepidemioloog Zhong Nanshan rõhutas, et täiendavad voodikohad on nakkuse leviku peatamisel otsustava tähtsusega.

«Haiglakohtade puudumisel saadeti haigestunud koju tagasi, mis on äärmiselt ohtlik. Seetõttu on uute voodikohtade saamine oluline edasiminek,» ütles Zhong usutluses riigitelevisioonile.

Samas teatasid Hiina võimud täna, et uue ülinakkava koroonaviiruse ohjeldamiseks vajatakse kiiresti meditsiinilist kaitsevarustust.

Lõuna-Korea, Jaapan, Kasahstan ja Ungari on juba Hiinale meditsiinitarvikuid annetanud.

Viirus on praeguseks levinud vähemalt 24 riiki, kuigi paljud valitsused on kehtestanud Hiinast saabuvatele inimestele reisikeelu. Eile teatati Filipiinidel esimesest koroonaviirusega seotud surmast väljaspool Hiinat.

Täna teatas Venemaa, et kõik välismaalased, kellel koroonaviirus diagnoositakse, saadetakse riigist välja. Ühtlasi lükkub viiruse tõttu edasi Sotši investeerimisfoorum.

Mišustin ütles operatiivnõupidamisel, et välismaalased, kui neil tuvastatakse koroonaviirus, võidakse riigist välja saata. Tema sõnutsi näeb seda ette riigi tauditõrjeplaan. Ta märkis samuti, et Hiina koroonaviirus on kantud ohtlikke haiguste nimistusse.