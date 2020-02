Tellijale

Saksamaal on mitmes sektorites võimatu täita vabu ametikohti sisserändajaid kaasamata, kirjutas kirjutas ajalehe Die Welt majandusajakirjanik Daniel Eckert möödunud nädalavahetusel. See on põhjus, miks juba märtsis jõustub seadus, mis võimaldab teatud sektorites võõrtööjõudu senisest veelgi hõlpsamalt palgata. Eelkõige peaks uus seadus aitama leevendada töökäte puudust hoolekandesektoris.