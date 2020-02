Streik ähvardab sulgeda kaheks päevaks kõik Soome Prismad

Samaks nädalaks on kavandatud ka kinnisvarahooldusettevõtete streigid Lapis, Kainuus, Kesk-Soomes ja Pohjanmaal. PAM-i esinaine Annika Rönni-Sällinen ütles, et praegune plaan puudutab ühe nädala tööseisakuid. «Järgnevate nädalate streikide kohta anname teada hiljem,» lisas ta.

PAM katkestas läbirääkimised kaubanduskoja ja kinnisvarahooldusettevõtjatega 31. jaanuaril, mil lõppes eelmine kollektiivleping. Rönni-Sallineni sõnul on läbirääkimiste katkemise peapõhjuseks ületunnid ja nende tasustamine.

PAM süüdistab Soome Tööandjate keskliitu selles, et nad takistavad tööandjatel ametiühinguga otse läbi rääkida ning tahavad arutelusid ise koordineerida. «Koordineerimisega soovivad tööandjad võtta kringlist rosinad ning kohustada koristajad ja müüjad tegema jätkuvalt tasuta lisatööd.»

Kuna PAM otsustas läbirääkimised lõpetada, siis kohtutakse järgmine kord juba riikliku lepitaja juures Helsingis. Kaubanduskoja tööturujuht Anna Lavikkala oli pettunud PAM-i streigiotsuses: «Meil on olnud terve jaanuari pikad läbirääkimised ja need on olnud sisutihedad.»