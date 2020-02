Ukraina: Iraani võimud teadsid kohe reisilennukit tabanud raketist

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kinnitas eile õhtul Ukraina televisioonis, et salvestis on ehtne.

Lennukatastroofi Iraani uurimisrühma juht Hassan Rezaeifar tunnistas täna samuti, et salvestis on ehtne ning lisas, et see anti üle Ukraina ametiisikutele.

Pärast 8. jaanuari katastroofi, milles hukkusid kõik 176 pardalolnut, väitis Iraani tsiviilvalitsus mitu päeva, et ei teadnud, et lennuki tulistas alla revolutsioonikaart, mis allub vaid riigi kõrgeimale juhile ajatolla Ali Khameneile.

Lindistuse protokoll, mille avaldas Ukraina telekanal 1+1, sisaldab pärsiakeelset vestlust lennujuhi ja piloodi vahel, kes juhtis Iraani lennufirma Aseman Airlines'i lennukit Fokker 100.

«Valgus nagu .... jah, see on rakett, kas seal on midagi?» küsib piloot lennujuhilt.

«Ei, mitu miili? Kus?» küsib lennujuht vastu.

Piloot vastab, et nägi valgust Payami lennujaama lähistel, kust revolutsioonikaardi Tor M-1 õhutõrjerakett tulistati. Lennujuhi sõnul ei ole neile millestki teatatud.

«See on raketi valgus,» ütleb piloot.

«Kas te näete veel midagi?» küsis lennujuht.

«Kallis insener, see oli plahvatus. Me nägime seal väga suurt sähvatust. Ma tõesti ei tea, mis see oli,» vastas piloot.

Lennujuht üritas seejärel saada ühendust Ukraina reisilennukiga, kuid edutult.

Iraan eitas raketi allatulistamist mitu päeva, isegi pärast seda, kui Kanada peaminister Justin Trudeau ja USA ametnikud ütlesid, et nende arust sai lennuk pihta raketiga.

«Salvestis näitab, et tõepoolest, Iraani pool teadis algusest peale, et meie lennuk lasti alla raketiga, nad olid sellest teadlikud tulistamise hetkest saati,» ütles Zelenskõi.

Ukraina president kordas ka oma nõudmist, et lennuki mustad kastid toodaks analüüsimiseks Kiievisse. Iraani ametnikud lubasid seda algul teha, kuid hiljem võtsid nad sõnad tagasi.

Iraani ametivõimud mõistsid lindistuse avaldamise hukka ja nimetasid seda ebaprofessionaalseks.