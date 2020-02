Soome jätkab Iraagi asüülitaotlejate tagasisaatmist

Poutaneni sõnul peatati tagasisaatmised vaid maksimaalselt kaheks nädalaks. Poutaneni sõnul lõid politsei ja immigratsiooniamet pärast kohtuotsust ühise tegevusjuhendi, mille põhjal viiakse kõik tagasisaatmisotsused inimõiguste kohtu otsusega kooskõlla. «Enne asüülitaotleja tagasisaatmist teeb politsei koostööd immigratsiooniametiga, et olla kindel selles, et ei saadeta tagasi kedagi, kelle elu võib olla ohus.»

Poutanen rõhutab, et politsei saadab asüülitaotlejad, kellele elamusluba antud ei ole, alati tagasi, kui see on võimalik. Tema sõnul on ka praegu käimas mitme inimese koduriiki tagasi saatmise protsess. «See, mitu neist tagasi saadetakse, ei sõltu alati Soome ametivõimudest. Asüülitaotlejate tagasisaatmine Iraaki on praegu keeruline,» kinnitas Poutanen.