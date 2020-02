Intelligentsed droonid: albatrossid aitavad võidelda ebaseadusliku kalapüügiga

Uus-Meremaa ja Prantsusmaal ühisel jõul on valminud tehnoloogia, mis peaks võimaldama kasutada albatrosse ebaseadusliku kalapüügiga võitlemisel.

Selleks, et muuta albatrossid kõrgelt lendavateks spioonideks, disainis rahvusvahelistest teadlastest koosnev meeskond vähekaaluva seadme, mille küljes on linnu asukohta tuvastav GPS antenn. Seadme küljes olev teine antenn tuvastab laeva radari, kolmas saadab linnu asukoha ja laeva info teadlastele. Kõigele lisaks on seadme küljes päikesepaneel, mis toodab süsteemi toimimiseks vajaliku elektrienergia.