EL pakub brittidele ambitsioonikat lepet, kuid nõuab oma reeglite järgimist

«Me ei osale mingisuguses võidujooksus põhjani. Me ei lahku EL-ist Euroopa standardite õõnestamiseks. Me ei tegele mingit sorti dumpinguga, olgu see kaubanduslik, sotsiaalne või keskkonnaalane,» lisas ta.

«Mida lähedasem ÜK olla tahab, seda kergem on ligipääs ühisturule. Aga miski ei tule tasuta. Ligipääs ühisturule on kõrge hinnaga, see on maailma suurim ühisturg. See on ülioluline ja seega ma arvan, et on õigluse küsimus, et järgitaks ka selle reegleid,» ütles ta.