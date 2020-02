Britid kavatsevad terroriste senisest karmimalt kohelda

Politsei teatas, et aktiivse terroritõrje jälgimisoperatsiooni tõttu jälitasid Ammanit vabastamise järel relvastatud politseinikud.

Äärmusrühmitus ISIS väitis täna, et Ammani oli nende võitleja, kelle rünnak oli vastus üleskutsele rünnata üleilmsesse ISISe vastasesse koalitsiooni kuuluvate riikide kodanikke.

«Mida tegi ta (Amman) vabaduses ja miks ei olnud olemas süsteemi, mis oleks teda tähelepanelikult uurinud, mis oleks selgeks teinud, kas ta on tõesti sobilik ennetähtaegseks vabanemiseks,» ütles Johnson täna ajakirjanikele.

Peaministri sõnul on radikaliseerunud inimeste ümberkoolitamine ja rehabiliteerimine väga keeruline ning vaid mõnel juhul on see protsess edukas.