Üha enam Rootsi mehi steriliseerib ennast

Haigekassa poolt avaldatud statistikast selgub, et steriliseerimine on Rootsi meeste seas tõusev trend. 2005-2015 steriliseeris ennast aastas umbes 1500 meest, kuid aastatel 2015-2018 on see number aga märkimisväärselt tõusnud ning 2018. aastal steriliseeris end Rootsis juba 2655 meest.

Kuigi tõus on näha kõikides vanusegruppides vahemikus 25-49, on kõige suurem tõus olnud just nooremate meeste seas vanuses 25-29 ja 30-34, kus steriliseerimiste arv on võrreldes kümne aasta taguse ajaga peaaegu kahekordistunud. Enamus mehi, kes ennast steriliseerivad, on jätkuvalt aga vanuses 40-44. Kõige rohkem tehakses steriliseerimisi Stockholmis, kus 2015. aastal tehti neid 260 ning 2018. aastal 854.