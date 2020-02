Norra betoonitootja pole rahul riigi luurajate kohmaka tegevusega

Betoonitootja Olen Betong süüdistas Oslo ringkonnakohtus Norra sise- ja välisluureameteid PST ja E-tjeneste selles, et need üritasid ühendust võtta ettevõtte Murmanski oblastis töötavate töötajatega, eesmärgiga neid värvata.

Ettevõtte sõnul on luurajad viimase kümnendi jooksul korduvalt ja ebadiskreetselt ühendust võtnud ning seda on märganud ka Vene valitsusametid.

«Norral on ja peakski olema luureteenistus. Aga sel ei tohi lubada tegutseda nii, et see seab eraisikud ja firmad liigsesse ohtu,» ütles ettevõtte advokaat Per Ristvedt kohtus. «Kusagil peab olema piir.»