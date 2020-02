Johnson kritiseeris ülemaailmset protektsionismi

«Inimkonnal on vaja mõnd valitsust kusagil, mis on valmis võtma jõuliselt sõna turuvabaduse kasuks,» ütles ta.

«ÜK on selleks rolliks valmis. Me oleme valmis suursuguseks mitmemõõtmeliseks malemänguks, kus me peame korraga mitmeid läbirääkimisi,» ütles Johnson. «Me teeme venitusi, et kasutada närve ja muskleid ja instinkte, mida see riik ei ole kasutanud pool sajandit,» lisas ta.