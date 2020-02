Suurbritannia keelab uute sisepõlemismootoriga autode müügi varem kui plaanitud

Briti Autoliidu president Edmund King ütles, et uut eesmärki on väga keeruline täita.

«Peame küsima, kas meil on vähem kui 15 aastaga kõigis kategooriates piisavalt nullheitmega sõidukeid,» ütles ta ja ärgitas valitsust elektriautode maksu vähendama, et neid taskukohasemaks muuta.

Praegu moodustavad sisepõlemismootoritega autod 90 protsenti kõigist Suurbritannias müüdavatest autodest. Samas on Ühendkuningriik on lubanud kasvuhoonegaaside emissiooni 2050. aastaks netonulli viia.

«Kuivõrd me paneme tänavu paika plaanid täitmaks oma ambitsioonikat 2050. aasta netonulli eesmärki, ärgitame me teisi selle lubadusega liituma,» ütles ta.

ÜRO kliimakonverentsi eksjuht kritiseeris Johnsonit ja maailma

Eelmisel nädalal kliimakohtumise juhi kohalt vallandatud Claire O'Neill aga väidab, et Ühendkuningriigi plaanid tänavuseks ÜRO kliimakonverentsiks on täiesti valel rajal.

«On suur lõhe selle vahel, mida maailm meilt ootab ja kus me tegelikult oleme,» ütles ta kirjas Johnsonile, mis lekkis ja sattus ärilehe Financial Timesi käsutusse.

Endine energiaminister O'Neill ütles, et kuigi Ühendkuningriigil on kõnelusteks olemas suurepärane päevakord, ollakse siiski täiesti valel kursil.

«Te lubasite «juhtida eesliinilt» ja küsisite minult, mida on vaja: «raha, inimesi, lihtsalt öelge!» Kahjuks ei olda nende lubaduste ja pakkumiste täitmisele lähedal,» kirjutas ta.

Ta kritiseeris ka seda, kuidas Johnsoni valitsus teda kohelnud on, kuid ütles, et see on eelseisvate väljakutsete valguses kõrvaline probleem.

O'Neilli sõnul vajab ÜRO kliimakonverentside formaat uut energiat ja keskendumisvõimet, kui kliimamuutusega võitlemisel globaalse tegevuskavani tahetakse jõuda.

«Iga-aastaseid ÜRO kõnelusi häirivad lõputud vaidlused päevakorra üle, käimasolevat lahendamata riiud selle üle, kes peaks maksma ja ebapiisav tähelepanu ja rahastus kliimamuutusega kohanemisele ja vastupidavusele,» kirjutas O'Neill.

Tema sõnul oli viimane Madridis toimunud konverents võõrustajate parimatest kavatsustest hoolimata õõvastav.

«Ei saa süüdistada läbirääkijaid oma töö tegemises sageli kohutavates tingimustes: see on süsteemne globaalse visiooni ja juhtimise puudumine,» kirjutas ta.