Ebapiisav tegutsemine viis Wuhani Punase Risti töötaja ametist

Veel kaks Punase Risti ametnikku said sama rikkumise eest hoiatuse.

«On selge, et Wuhanis tegutsev Punane Rist ei ole sellist tüüpi olukorraga hiljuti kokku puutunud ja nad pidid oma tegevuse haaret lühikese aja jooksul tugevalt suurendama, mistõttu on loomulik, et kaasnevad teatud puudused,» ütles Punase Risti juht Jagan Chapagain AFP-le.